8 فرق تتأهل لنهائيات ناشئي ممتاز اليد

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 11 February 2017 - 00:00 am

تأهلت فرق الحزم والابتسام والوحدة والعدالة والجيل و المحمل والعروبة والباحة للتصفيات النهائية للصعود للدوري الممتاز لدرجة الناشئين لكرة اليد .

حيث أقيمت أمس ثماني مباريات ضمن الدور التمهيدي من البطولة (دور الـ16)، والذي لعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حيث تغلب فريق الباحة على حراء 29ـ22 ، فيما اجتاز العروبة نظيره فيد بنتيجة 36ـ2، وفاز العدالة على الهداية 35ـ22، فيما كسب الابتسام مواجهته مع فريق اليرموك بالقطيف 12ـ0 بعد اعتذار اليرموك، وفاز الجيل على كميت 44ـ39..

وتفوق فريق الوحدة على نظيره شرورة 33ـ20، وكسب المحمل مواجهته مع عرعر 12ـ0 بعد انسحاب الأخير بالمجمعة، وفي الرس تغلب الحزم على الزلفي 19ـ18 في أقوى مواجهات هذا الدور وتألق في اللقاء مهند البيضي والحارس باسم النويقي، وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون من علي السقوفي ومحمد الصقر وراكان الشارخ وعبدالله الزغيبي.. وقدم رئيس نادي الحزم عبدالله المقحم مكافأة مالية للاعبي الحزم بمناسبة التأهل .

وستقسم الفرق الثمانية الفائزة والمتأهلة للأدوار النهائية من البطولة إلى مجموعتين بواقع أربعة فرق في كل مجموعة تلعب بنظام الدوري من دوري واحد، ويتأهل البطل والوصيف من كل مجموعة للدور نصف النهائي، والفائزان بمباراة النصف النهائي سيتأهلان معاً للدوري الممتاز للناشئين اعتباراً من الموسم المقبل وسيتنافســان كذلك علــى لقب بطولة السعودية، فيما ستلعب باقي الفرق مباريات تحديد المراكز من الثالث حتى الثامن.

وستقام الأدوار النهائية من البطولة خلال الفترة 7 حتى 12 من شهر جمادى الآخرة المقبل، حيث سيتم تحديد مكان إقامتها لاحقاً.