105 حكام واعدين ينطلقون من جازان

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Saturday, 11 February 2017 - 03:55 am

تختتم اليوم السبت دورة إعداد الحكام الواعدين الثامنة لكرة القدم، التي أطلق عليها اسم محمد بن صالح البشري ( يرحمه الله ) حيث اختارت لجنة الحكام هذا الاسم تخليدا لذكرى الفقيد وتقديراً لتاريخه التحكيمي، وذلك بمدينة جازان، وشارك في الدورة 105 حكام من جميع مناطق المملكة، وهي استمرار للدورات ضمن برنامج لجنة الحكام الرئيسية ودائرة التحكيم السابقة للواعدين، تمهيدا لمشاركتهم في مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم مستقبلاً.



حضور إداري

شارك في الدورة حسين المغامسي عضو اللجنة ومحمد بن سعد بخيت مقرر لجنة الحكام ومشعل الذيبان والمدرب عبدالرحمن المالكي وهاني كريم، بمتابعة من مرعي العواجي رئيس لجنة الحكام الرئيسية، كما شاركت لجنة الحكام الفرعية بمنطقة جازان برئاسة عباس إبراهيم في إعداد وتنظيم الدورة بحضور محمد سويدي جمالي ومحمد جعفر.



محاضرة المرداسي

انطلقت الدورة الأربعاء الماضي وشهدت حضور إبراهيم بن يحيى الرياني مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان، كما ألقى فهد المرداسي الحكم الدولي محاضرة ذكر فيها أهمية استخدام الإدارة والشخصية في قيادة المباريات وأن على الحكم إبراز شخصيته باستخدام القانون

تعديلات القانون

أجرى عبدالمحسن الزويد المحاضر التحكيمي اختبارات نظرية ولقطات فيديو للحكام المشاركين ثم بعد ذلك قام بشرح القانون رقم 12 ـ الأخطاء وسوء السلوك ـ مستخدما لقطات فيديو للحالات التحكيمية التي تناسب فقرات القانون والتعديلات الجديدة.



خبرة بخيت

قدم محمد سعد بخيت مقرر لجنة الحكام جهدا كبيرة في الإعداد والتنظيم للدورة وهو المشرف العام على دورات الواعدين منذ إقامتها، ويقوم بتوجيه الحكام المشاركين الذين تتراوح أعمارهم مابين 17 و 25 سنة ويشمل البرنامج تدريبا صباحيا ومحاضرات نظرية ثم مشاركة الحكام في إدارة مباريات في الفترة المسائية لتدريبهم وتوجيههم فنياً وبدنياً.