الريان والنهضة لنصف نهائي دوري ممتاز الصالات
الدمام ـ الرياضية | Saturday, 11 February 2017 - 03:55 am
تأهل فريقا الريان والنهضة لنصف نهائي التصفيات (المجمعة) المؤهلة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي المقامة حالياً على صالة نادي النهضة بمدينة الدمام.
وجاء تأهل فريق الريان بعد تغلبه على الأنصار بنتيجة 9ـ5 متصدراً للمجموعة الأولى بـ9 نقاط، فيما جاء تأهل نادي النهضة ثاني المجموعة برصيد 6 نقاط بعد انتصاره على نادي الخويلدية بنتيجة 10ـ0 في ختام مباريات الدور التمهيدي لمنافسات المجموعة الأولى.
وعلى نفس الصعيد يتحدد اليوم السبت الطرفان المتأهلان من المجموعة الثانية في ختام مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات ذاتها وذلك بإقامة مواجهة واحدة تجمع فريقي الرياض وطويق عند الساعة 5:40 .