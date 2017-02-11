أبعدت إدارة النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول عن الضغوطات، وأقامت لهم مأدبة عشاء في أحد المطاعم البحرية بمدينة الخبر، أمس الجمعة؛ لإخراجهم من صدمة الخسارة 4ـ1 أمام القادسية، أمس الأول الخميس في الخبر، ضمن الجولة 18 لبطولة