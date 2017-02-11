عشاء بحري يمسح أحزان الأهلي

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 11 February 2017 - 00:00 am

أبعدت إدارة النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول عن الضغوطات، وأقامت لهم مأدبة عشاء في أحد المطاعم البحرية بمدينة الخبر، أمس الجمعة؛ لإخراجهم من صدمة الخسارة 4ـ1 أمام القادسية، أمس الأول الخميس في الخبر، ضمن الجولة 18 لبطولة دوري المحترفين.

ويستعد فريق الأهلي لملاقاة القادسية مجدداً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بعد غدٍ الاثنين، ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس الملك.

ووجه السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق انتقادات قوية للاعبين في حصة التدريب أمس، والتي جرت على ملعب نادي النهضة، وحرص على تجهيز المهاجم مهند عسيري والمدافع معتز هوساوي ولاعب الوسط حسين المقهوي؛ للزج بهم في لقاء بعد غدٍ.