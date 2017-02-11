عين التعاون على سوادي الرائد

الرياض ـ هاني السليس | Saturday, 11 February 2017 - 00:00 am

وضعـــت إدارة نــادي التعــاون سلطان السوادي لاعب فريق الرائد ضمن اهتمامات تدعيم صفـوف فريقهــــا الأول لمنافســات الموسم المقبل.

وذكــــــــــرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن السوادي (24 عاماً) تلقى عرضاً شفهياً من مسؤول تعاوني قبل عدة أيام، وينتظر أن تأخذ المفاوضات الطابع الرسمي بين الطرفين في الأيام القليلة المقبلة، بعد دخوله الفترة الحرة لعقده الساري مع الرائد حتى يوليو المقبل.

ولعب السوادي للتعاون لمدة ستة أشهر، من يناير عام 2015 وحتى يونيو 2015، قبل أن ينتقل إلى الرائد، ويمثله لموسمين.

وقدم السوادي مستويات متصاعدة مع فريق الرائد في بطولة دوري المحترفين للموسم الجاري، حيث تمكن من صناعة خمسة أهداف، وتسجيل أربعة أهداف.