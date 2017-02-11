رئيس الشباب يلوّح بالاستقالة

الرياض ـ علي الحدادي | Saturday, 11 February 2017 - 00:00 am

لوّح عبد الله القريني رئيس نادي الشباب باستقالته من منصبه، الذي عرفه في أغسطس عام 2015.

ووصف القريني قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع النادي من قيد اللاعبين الهواة بالظالم، كاشفاً أنه بصدد دعوة أعضاء الشرف إلى حضور اجتماع موسع للوقوف على كامل مستجدات النادي، وإيجاد حلول للضائقة المالية التي يعيشها في الفترة الحالية.وأضاف: "إذا كان الحل بمغادرتي لكرسي الرئاسة، فستكون استقالتي حاضرة من أجل مصلحة النادي".

وكان (فيفا) رد أمس الجمعة على خطاب الاستفسار الذي بعثه الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إمكانية تسجيل نادي الشباب للاعبين الهواة، أمام قرار منعه من قيد اللاعبين المحترفين خلال فترة التسجيل الشتوية الماضية، بناءً على قضية مطالبات الأردني طارق خطاب لاعب الفريق السابق.