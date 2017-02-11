اتحاد القدم يتدارك خطأ بطاقة ليما

جدة ـ عبدالغني عوض | Saturday, 11 February 2017 - 00:00 am

استعاد نادي الوحدة شهادة الانتقال الدولية للأوروجوياني أدولفو ليما، لاعب الفريق الأول، والتي أرسلت بالخطأ من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى ناديه السابق يونيون سان فيليب التشيلي.

وقبل ساعات من اللقاء أمام فريق النصر، أمس الجمعة في الرياض، ضمن الجولة 18 لبطولة دوري المحترفين، تدارك اتحاد القدم ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الخطأ غير المقصود من صالح الزيادي مدير نظام مطابقة الانتقال الدولي (TMS) في اتحاد القدم؛ ليشارك اللاعب في كامل دقائق اللقاء الذي انتهى نصراويًّا 2ـ1. وكان اتحاد القدم تلقى طلباً من نظيره التشيلي قبل أيام، يتضمن الحصول على شهادة انتقال اللاعب أدولفو ليما، رغم بقاء خمسة أشهر على نهاية عقده مع نادي الوحدة، حينها أخطأ الزيادي في الرد، ووافق على الطلب، رغم رفض إدارة الوحدة.