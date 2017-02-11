مدير المنتخب يستقيل بـرسالة عبر “واتساب”

الرياض ـ سلطان العتيبي | Saturday, 11 February 2017 - 03:45 am

برسـالة عبر تطبيـق "الواتساب"، أعلــن علي الشعيلان مدير المنتخب السعودي للشباب اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، الذي بقي فيه لأكثر من أربعة أعوام، وقبلها إداريًّا في المنتخب الأولمبي ومن ثم الشباب.

وبحسـب مصادر لـ"الرياضيــــة"، أكدت أن الشـعيلان الذي ساهم في تأهل الأخضر الشاب إلى مونديال العالم تحت 20 عامًا، المقرر إقامته منتصف مايو المقبل، في كوريا الجنوبية، من خلال حصول المنتخب السـعودي على مركز الوصيف في كـــأس آسيا للشباب، التي أقيمت أكتوبر الماضي في مملكة البحرين، انسحب أمس من "القروب" على "الواتساب" الذي يجمع حمد الصنيع المشرف العام على المنتخبات السعودية السنية، ونائبه موسى الزياد إلى جانب مديري المنتخبات السنية، بعد أن أرسل رسالة اعتذار قصيرة عن الاستمرار.

وتشير المصادر نفسها إلى أن الشـعيلان الذي لم يلق قراره قبولاً لدى الجهازين الإداري والفني واللاعبين في المنتخب؛ لما يحظى به من تأييد، اختلف في وجهات النظر مع بعض القائمين على إدارة المنتخبات وقرر الابتعاد.

وينتظر أن يتوجه المدير المستقيل إلى عادل عـزت رئيس الاتحاد الســعودي لكرة القدم لتوجيه خطاب اعتذاره خطيًّا خلال اليومين المقبلين، في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر أن هناك مساعي داخل اتحاد القدم من أجل تأجيل قرار الاستقالة إلى ما بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم المقبلة.

يذكـــر أن علــي الشعيلان الذي يرأس قسم التربية البدنية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تواجد مع الأخضر الشاب في بطولة أنطاليا الدولية التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية الشهر الماضي والمدرجة ضمن التحضيرات لمونديال العالم.