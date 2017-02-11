دياز ينتظر تقارير الثلاثي المصاب

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 11 February 2017 - 00:00 am

ينتظر الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال، التقارير الطبية لنواف العابد وعبدالله الزوري وعبدالله الحافظ، ثلاثي الفريق المصاب؛ لمعرفة إمكانية دخولهم إلى التدريبات الجماعية، ومدى جاهزيتهم لخوض اللقاء أمام فريق الخليج، والمقرر يوم الخميس المقبل في الرياض، ضمن الجولة 19 لبطولة دوري المحترفين.

ويعاني نواف العابد التهابًا في عضلة الساق، أجبرته على الغياب عن اللقاء أمام فريق الفيصلي، والذي كسبه الهلال بهدفين نظيفين، أمس الأول الخميس في المجمعة، لحساب الجولة 18 من بطولة دوري المحترفين، فيما لم تكتمل بعد جاهزية الزوري بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الكاحل، منتصف يونيو الماضي، بينما تعرض عبدالله الحافظ لإصابة في الكتف قبل اللقاء الأخير أمام الفيصلي.