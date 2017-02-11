هامشيك قائد نابولي : مباراتنا أمام ريال مدريد للمتعة

روما ـــ د ب أ | Saturday, 11 February 2017 - 14:06 pm

أكد ماريك هامشيك، قائد فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، أن فريقه "يريد أن يلعب بطريقته العادية وإسعاد الجماهير" عندما يواجه مضيفه ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق نابولي المباراة وهو يمر بفترة جيدة حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 51 نقطة بفارق نقطة أمام روما صاحب المركز الثالث، والذي يواجه كروتوني، غدا الاحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وقال هامشيك :"نواجه أحد أفضل الفرق في العالم، وعدد الكؤوس الذي فاز بها يشير إلى هذا".

وأضاف : "ومع ذلك، نتطلع فقط لهذه المباراة التي سوف نخوضها في دوري الأبطال . نريد أن نلعب بنفس طريقة لعبنا وأن نسعد جماهيرنا".

وتحدث أيضا هامشيك عن الفوز الذي حققه فريقه على جنوه 2 / صفر أمس الجمعة، حيث قال :"في الشوط الاول سيطرنا تماما على مجريات اللعب، ولكن جنوه قام بعمل جيد لمنع تحركاتنا الخطيرة. وفي الشوط الثاني، تغير كل شيء، أصبحنا قادرين على الاختراق ونجحنا في انتزاع الفوز".