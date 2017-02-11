نحات مصري يصنع تمثالا لعصام الحضري في الأقصر

الأقصر ـــ د ب أ | Saturday, 11 February 2017 - 18:57 pm

لم يجد الفنان التشكيلي المصري، محمد حبيش، أفضل من الفن للتعبير عن حبه لحارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم ، الكابتن عصام الحضري، حيث قام بنحت تمثال له في مدينة الأقصر.

وقال الفنان محمد حبيش، صاحب تمثال الحضري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أداء المنتخب المصري خلال مباريات كأس إفريقيا أعادت السعادة إلي قلوب المصريين، ونجحوا في إبراز مدي تعلق ذلك الشعب بوطنه، ومساندته له حتي في أبسط الأشياء علي الرغم من المصاب التي يواجهها.

وأضاف أن اختياره وقع علي اللاعب عصام الحضري لتنفيذ منحوتة فنية خاصة به، وذلك بعد نجاحه في صد العديد من الهجمات التي شنها لاعبوا المنتخبات المنافسة.

وأشار إلي أن تبلغ مقاساته 67 × 17 سنتيمترا . وذكر أنه سبق وأن قدم ذات المواصفات في منحوتة أخري قدمها للفنان الراحل محمود عبد العزيز، بعد رحيله .