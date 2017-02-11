سانشيز يسجل بيده ويمنح أرسنال الفوز على هال سيتي

لندن ــ رويترز | Saturday, 11 February 2017 - 19:06 pm

سجل أليكسيس سانشيز هدفين أحدهما بيده ليفوز أرسنال 2-صفر على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ويضع حدا لهزيمتين متتاليتين ويتقدم للمركز الثالث.

لكن الأداء لم يكن مقنعا ولم يخفف الجدل حول مستقبل المدرب أرسين فينجر وسط غموض حول استمراره في منصبه بالموسم المقبل.

وهذه المباراة الأخيرة في عقوبة المدرب الفرنسي الذي تابع اللقاء من المدرجات وكان سعيدا بمهاجمه سانشيز الذي تقدم بهدف في الدقيقة 34 بعدما استغل ارتباكا في دفاع هال حيث اصطدمت الكرة بيده بعدما أنقذها الحارس إيلدين ياكوبوفيتش من على خط المرمى.

وقال أندرو روبرتسون مدافع هال إن الحكم مارك كلاتنبرج اعتذر بسبب احتساب الهدف بعدما شاهد الإعادة بعد نهاية الشوط الأول.

وأضاف "الحكم اعتذر لنا بعد الشوط الأول وقال إنها كانت لمسة يد. من الواضح أنه شعر بالخطأ. الأمر صعب عليه لكن في المعتاد لا تكون القرارات في صالحك عندما تلعب في الاستادات الكبيرة."

وكاد عمر نياسي أن يهز الشباك مرتين لفريق هال الذي طرد لاعبه سام كلوكاس في بداية الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعدما أبعد كرة بيده من على خط المرمى لتحتسب ركلة جزاء.

ونفذ سانشيز ركلة الجزاء بنجاح وسجل هدفه 17 في الدوري والرابع في مرمى هال هذا الموسم لينفرد بصدارة هدافي المسابقة.

وتقدم أرسنال إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 25 مباراة بينما يملك هال 20 نقطة وبقي في المركز 18 بمنطقة الهبوط.

وقال فينجر ردا على سؤال عما إذا كان أرسنال محظوظا "ربما. آسف على ذلك لكن لا أستطيع التأثير على الأمر. شعرت أننا كنا أكثر تركيزا ومرونة."

وأضاف "الأمور لم تكن سهلة أمام فريق جيد. الأجواء كانت متوترة لكن كلاعب يجب أن تتأقلم مع ذلك."

ورفض فينجر الحديث عن مستقبله.

وقال "أحترم هذا البلد وهذا النادي بشدة وأشعر بالامتنان لأنني عملت هنا لمدة 20 عاما."