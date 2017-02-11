برشلونة يستغل اكتمال الثلاثي الهجومي ويثأر من ألافيس

فيتوريا - (د ب أ) | Saturday, 11 February 2017 - 20:15 pm

استغل برشلونة اكتمال قوته الهجومية الضاربة للمرة الأولى منذ أسبوعين، وثأر من مضيفه ديبورتيفو ألافيس بانتصار ساحق 6/0 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضاً تعادل ريال بيتيس مع بلنسية سلبياً.



واستعرض برشلونة قوته الهجومية بعودة الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، وحسم المباراة بستة أهداف سجلها سواريز (الأول والسادس) في الدقيقتين 37 و67 ونيمار في الدقيقة 40 وميسي في الدقيقة 59 وأليكسيس رواناو لاعب ألافيس (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 63 وراكيتيتش في الدقيقة 65.



وكانت مباراة اليوم هي الأولى خلال أسبوعين، التي تشهد اكتمال الثلاثي الهجومي لبرشلونة حيث كان المدير الفني لويس إنريكي قد أراح سواريز أمام أتلتيك بلباو في الدوري واضطر لاستبعاد نيمار أمام أتلتيكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك أسبانيا بسبب الإيقاف.



وثأر برشلونة بذلك لهزيمته على ملعبه أمام ألافيس 1 / 2 ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري في سبتمبر الماضي، علماً بأن الفريقين سيلتقيان مجدداً في نهائي كأس ملك أسبانيا في 27 مايو المقبل.



كذلك جاء الانتصار الساحق ليكشر برشلونة عن أنيابه قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.



ورفع برشلونة رصيده إلى 48 نقطة لينتزع الصدارة من غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على أوساسونا في وقت لاحق اليوم، وتتبقى له أيضاً مباراتان مؤجلتان، وتجمد رصيد ألافيس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي وقت سابق اليوم، استعاد بلنسية بعض اتزانه في الدوري الإسباني بعد هزيمتين متتاليتين وانتزع تعادلاً ثميناً مع مضيفه ريال بيتيس بدون أهداف.



ورفع بيتيس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر علماً بأن التعادل اليوم هو الثالث له على التوالي في المسابقة ورفع بلنسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر.