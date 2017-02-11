الفتح يزيد معاناة الاتفاق ويقتنص تعادلاً في الثواني الأخيرة

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 February 2017 - 20:06 pm

زادت الثواني الأخيرة من معاناة الاتفاق وابتعاده عن الانتصارات في دوري جميل حين تمكن اليوم أيضاً ضيفه الفتح من اقتناص التعادل في الدقيقة 90 من عمر مباراة الفريقين اليوم منهياً المباراة بهدفين لهدفين وليواصل الاتفاق ابتعاده عن الانتصارات فيما واصل الفتح الابتعاد عن الخسائر للمباراة الثالثة على التوالي.





وكان الفتح قح تقدم أولا ثم عادله الاتفاق وتقدم عليه، ليعود الفتح في أخر دقائق المباراة ويخطف التعادل، في المبارة التي أقيمت مساء السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.





وسجل هدف الفتح أولاً أندريه فيليب عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1/0.



ومع بداية الشوط الثاني سجل يوسف السالم هدف التعادل للاتفاق وتحديداً عند الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميله خوانمي كاليخون هدفاً ثانياً للاتفاق في الدقيقة 52.



وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتحديداً في دقائق الوقت الضائع 1+90 سجل لاعب الفتح عبدالله البلادي هدف التعادل لفريقه، ليعلن حكم اللقاء نهاية المبارة بتعادل الفريقين بنتيجة 2/2.



وبهذا التعادل ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة الـ24 في المركز الـ6، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة الـ15 في المركز الـ12.