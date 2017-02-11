الفيحاء والعدالة ينتصران على ضيفيهما العروبة والحزم

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 February 2017 - 20:35 pm

حقق فريق الفيحاء انتصاراً على مستضيفه العروبة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي العروبة بالجوف ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري الاولى، رافعاً رصيده إلى ٣٤ نقطة في المركز الثالث فيما ظل العروبة عند نقاطه السابقة ٢٨ نقطة ومتراجعاً إلى المركز السادس.



وفي ذات الجولة وعلى مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء تمكن العدالة من الانتصار على ضيفه الحزم بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيد العدالة إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند النقطة 26 في المركز العاشر.