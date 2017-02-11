تدريبات الهلال تشهد عودة الحافظ

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 February 2017 - 21:29 pm

شارك لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله الحافظ مساء اليوم بتدريبات الفريق الجماعية؛ وذلك بعد زوال آلام الكتف التي شعر بها مساء يوم الأربعاء الماضي، في حين أدى اللاعب نواف العابد برنامجه التأهيلي بواسطة الدراجة الثابتة.



وقد استأنف الفريق الهلالي تدريباته، بعد أن تمتّع اللاعبون براحة يوم أمس الجمعة، حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الفيصلي مرانًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه أجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين البدني والفني، إذ عمل الجهاز الفني في بداية المران على تطبيق تدريبات بدنية متنوّعة، طبّق بعدها الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق تدريبات تسلّم الكرة والتسديد على المرمى، تلاها مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.