الاتحاد يقتنص 3 نقاط من أرض التعاون

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 February 2017 - 22:06 pm

واصل الفريق الأول بنادي الاتحاد انتصاراته بعد تغلبه مساء اليوم السبت على مضيفه فريق التعاون، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.





وتقدم الاتحاد أولاً عن طريق لاعبه الكويتي فهد الأنصاري عند الدقيقة 56، وبعد 3 دقائق من هدف التقدم عزز اللاعب كارلوس فيلانويفا النتيجة لفريق الاتحاد في الدقيقة 59، واستطاع اللاعب سعيد الدوسري تقليص الفارق لفريق التعاون عند الدقيقة 64، وفرط لاعب التعاون سان مارتين بالتعادل حين أهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 80، وتعقدت أمور التعاون بعد الكرت الأحمر الذي أخرجه حكم المبارة شكري الحنفوش تجاه اللاعب البديل محمد أبو سبعان الذي لم يتمكن من اللعب سوى ثلاث دقائق، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 2/1.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الـ38 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الـ21 في المركز السابع.