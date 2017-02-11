في ختام الجولة 18: الرائد للتعويض.. والباطن لمواصلة الانتصارات

الرياض - الرياضية | Saturday, 11 February 2017 - 23:01 pm

تختتم يوم غدٍ الأحد مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين بلقاء وحيد، يستضف فيه فريق الرئد نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عند الساعة الـ6:35م.



ويسعى فريق الرائد العائد من خسارة أمام فريق الفتح في الجولة الماضية، للهروب من مناطق الخطر والابتعاد عن منافسيه للمناطق الدافئة، وفي المقابل يبحث الباطن عن مواصلة انتصارته، حيث انتصر في الجولتين الماضيتين على فريقي الخليج والاتفاق.



يشار إلى أن الرائد يحتل المركز التاسع برصيد 19 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز العاشر بذات الرصيد.