ريال مدريد يستعيد الصدارة بثلاثية في شباك أوساسونا

مدريد - (أ ف ب) | Sunday, 12 February 2017 - 00:49 am

احتفظ ريال مدريد بالصدارة بفوزه الصعب على ارض اوساسونا 3-1 فيما حقق مطارده برشلونة حامل اللقب فوزا ساحقا على ارض الافيس 6-صفر، السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



ورفع ريال، الساعي الى استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2012، رصيده الى 49 نقطة مقابل 48 لبرشلونة الذي لعب مباراتين اكثر.



وعاد ريال مدريد الى المنافسة بعد راحة اجبارية لمدة 10 ايام بسبب تأجيل مباراته مع مضيفه سلتا فيغو الاحد الماضي بسبب الرياح القوية والامطار الغزيرة. وفضلا عن ذلك، لريال مدريد مباراة مؤجلة ضد فالنسيا ستقام في 22 شباط/فبراير، علما انها ارجئت بسبب مشاركته في مونديال الاندية.



وكان ريال مدريد يأمل في مواجهة سلتا فيغو منتصف الاسبوع الحالي كون روزنامته تتضمن مباريات عدة في ظل استمرار حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يواجه نابولي الايطالي الاربعاء المقبل في مدريد في ذهاب ثمن النهائي.

على ملعب "ال سادار" وامام 17770 متفرجا، تعرض لاعب اوساسونا تانو بونين لاصابة رهيبة بعد تدخله على ايسكو، فخرج وهو يتلوى من الالم بعدما اظهرت المشاهد تعرض ساقه للكسر (15).



ومن اول كرة جدية وتسديدة مباشرة على المرمى سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم، من زاوية ضيقة في شباك الحارس الايطالي سالفاتوري سيريغو (24). وهذا الهدف الرابع عشر لورنالدو في 16 مباراة في الدوري.



وعادل سيرخيو ليون بهدف ماكر وذكي عندما ضرب التسلل وانفرد مسددا كرة ساقطة فوق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (33).



وكان الفرنسي ايمانويل ريفيير قريبا من هدفه الاول في الليغا من داخل المنطقة لولا يقظة نافاس (43).



واستعاد ريال تقدمه عن طريق ايسكو الذي سجل هدفه الخامس هذا الموسم بكرة ارضية ذكية في الزاوية اليسرى البعيدة، ارتدت من الدفاع الذي حاول ابعاد اندفاع الفرنسي كريم بنزيمة داخل المنطقة (62).



وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل لوكاس فاسكيز الذي دخل بدلا من بنزيمة هدفه الاول هذا الموسم بكرة ذكية لكزها فوق الحارس المتقدم.