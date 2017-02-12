دورة لمحاضري اللياقة البدنية للحكام

كوالالمبور ـ الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

قامت دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم دورة لمحاضري اللياقة البدنية للحكام، والتي اختتمت يوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وشارك في الدورة 10 محاضرين للياقة البدنية، من ضمنهم أربعة محاضرين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث هدفت الدورة إلى إطلاع المشاركين على أحدث البرامج والمواد المستخدمة في الدورات، وإعداد قواعد البيانات والنتائج للياقة البدنية، وتحسين معرفة المشاركين بتدريبات اللياقة البدنية وتقييم الحكام.