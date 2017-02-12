ياسر ومعتز يدعمان الأهلي

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

استعـــاد فريق الأهلي خدمــات ياسر المسيليــم حـــارس المرمى، ومعتز هوساوي مدافع الفريق، قبل اللقاء أمام القادسية، والمقرر غداً الإثنين في الخبر، ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس الملك.

وغاب معتز هوساوي عن المشاركة مع الأهلي منذ الأيام الأولى لديسمبر الماضي، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، بينما منعت الإنفلونزا الحارس ياسر المسيليم من المشاركة في المواجهة أمام القادسية، والتي خسرها الفريق 1ـ4 يوم الخميس الماضي في الخبر، لحساب الجولة الـ 18 لبطولة دوري المحترفين.

مقابل ذلك، بعثر المدافع عقيل بلغيــــث حسابـــات السويســـري كريستيـان جروس مدرب الفريق، بعدما تأكد غيابه عن لقاء الغد.

وسيخضع بلغيث إلى كشف بالأشعة اليوم، للوقوف على قوة الإصابة، ومـــدى إمكانيــة حضوره غداً.