تذاكر الهلال وبيروزي مضاعفة

الرياض ـ متعب العبدالهادي | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

رفع نادي بيروزي الإيراني، قيمة تذاكر لقاء فريقه أمام الهلال إلى خمسة أضعاف، والمقرر في العاصمة العمانية مسقط، يوم 21 فبراير الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفسر مراقبون الخطوة الإيرانية بأنها رغبة في الحد من حضور الجماهير الزرقاء للقاء الذي سيشهده مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، مثلما حدث في لقاء الهلال أمام تراكتور سازي الإيراني في الثالث من مايو الماضي، والذي حضرته جماهير هلالية غفيرة، في آخر لقاءات المجموعة الثالثة لنسخة عام 2016.