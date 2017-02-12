قبل الحسم.. شبهة تلاعب في النتائج

الرياض ـ سلطان العتيبي | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقاً رسمياً في شبهة تلاعب بنتائج إحدى مباريات بطولة دوري الدرجة الثانية، والذي يعيش مرحلة الحسم الأخيرة، بنهاية لقاءات الجولة 17، أمس السبت.

وتقدم أحد رؤساء الأندية (تحتفظ "الرياضية" باسمه) بشكوى رسمية لاتحاد القدم، وأشار فيها إلى أنه تلقى اتصالات مجهولة تطالبه بالتراخي في نتيجة إحدى المباريات، وتبلغه أن رؤساء أحد الأندية دفع مبلغاً مالياً لنادٍ منافس والحكام، من أجل الظفر بنتيجة مباراة حساسة في حسابات الصعود والهبوط.

وينتظر أن يكشف اتحاد القدم رسمياً عن التفاصيل، وتحديد الأطراف المتورطة في القضية التي ستثير ردود فعل واسعة في الشارع الرياضي السعودي، فيما تلعب الجولة الأخيرة يومي الجمعة والسبت المقبلين.