مركز التحكيم يرفض طلب الفتح

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

ينتظر أن يرفض مركز التحكيم الرياضي السعودي طلب نادي الفتح، والذي تضمن اعتبار النادي طرفاً في منازعة التحكيم الخاصة بالبرازيلي إلتون جوزيه لاعب فريق القادسية.

وذكر لـ"الرياضية" مصدر مطلع، أن الرفض يعود إلى أن الفتح في موقف واحد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي يعتبر خصماً للاعب إلتون جوزيه.

وتوقع المصدر، أن يغلق المركز ملف القضية في مدة لا تزيد عن 10 أيام، مشيراً إلى اكتمال ردود اتحاد القدم ونادي الفتح بنهاية الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن لجنة التحكيم المكلفة بالنظر في منازعة إلتون جوزيه من مركز التحكيم الرياضي السعودي قبلت يوم الخميس الماضي طلب التدبير الوقتي، والمقدم من نادي القادسية، وألزمت الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتسجيل المؤقت للاعب اعتباراً من تاريخ القرار، وحتى صدور الحكم النهائي في المنازعة.