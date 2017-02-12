الشعيلان: عائلتي سبب استقالتي

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

كشف علي الشعيلان، مدير المنتخب السعودي للشباب، عن أنه تقدم باعتذاره الرسمي عن عدم الاستمرار في منصبه الذي عرفه قبل 10 سنوات، مرجعاً ذلك لظروفه الخاصة.

وقال لـ"الرياضية": "ظروفي أجبرتني على التفرغ لعائلتي.. وأتمنى التوفيق للأخضر في مونديال كوريا الجنوبية 2017".

وأكد الشعيلان، أنه سيتقدم بخطاب الاستقالة رسمياً لعادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة.

وكانت "الرياضية" أشارت في العدد الصادر أمس السبت، إلى أن الشعيلان تقدم باستقالته عبر رسالة في قروب "الواتس آب" الذي يضم حمد الصنيع عضو اتحاد القدم، المشرف العام على المنتخبات السنية، ونائبه موسى الزياد، إلى جانب مديري المنتخبات السنية.

وبحسب مصادر خاصة، فإن الشعيلان اختلف في وجهات النظر مع بعض القائمين على إدارة المنتخبات وقرر الابتعاد.