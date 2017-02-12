النصر يفقد شايع ويغلق ملف ويلا

الرياض ـ حواس العايد | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

بات فريق النصر مهدداً بفقدان لاعبه شايع شراحيلي، في المباراة النهائية لمسابقــة كأس ولي العهـــــد للمحترفين أمام الاتحــــاد في مارس المقبل.

جـــاء ذلك بعدما أظهـــرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أمس السبت، وجود تمزق في أربطة مفصل القدم العلوية، وحاجته إلى الراحة والعلاج لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

على صعيد نصراوي آخر، تنتظر إدارة النادي إشعاراً رسمياً مــن لجنـــــة الانضبــــاط التابعة للاتحاد الدولي لكـــرة القدم "فيفـــا" بإغلاق قضيـــة مطالبــــــات الإكـــــوادوري أرمانـــدو ويلا، الذي يستحق مليوناً و500 ألف ريال، وتم سدادها بدعم من شرف الحريري عضو الشرف الفعال.