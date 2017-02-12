طائرة إيرباص تنقل أسمن امرأة

ترجمة: حسن أبوزينب | Sunday, 12 February 2017 - 06:16 am

سيتم نقل صاحبة الرقم القياسي في الثقل الجسماني وهي المصرية إيمان أحمد عبدالعاطي (36 سنة) من القاهرة إلى مومباي الهندية على متن طائرة إيرباص خاصة لإنقاذ حياتها بإجراء عملية جراحية عاجلة لتقليص الوزن وإنقاص حجمها بعد أن تعدى وزنها 500 كيلو جرام.

يشارك في العملية 10 أطباء أخصائيون سيسارعون الزمن لإجراء العملية بصورة عاجلة بعد أن ظلت إيمان طريحة الفراش 25 عاماً، ويتوقع أن تصل الطائرة المقلة لإيمان مطار مومباي في الساعات الأولى من صباح اليوم استعداداً للعملية. وقد أفاد الدكتور مفضل لاكدادلي الذي يشرف على علاجها بأن طائرة إيرباص تم إجراء بعض التعديلات على هيكلها لتلائم حالتها وقد تعهد بعلاجها مجاناً سيما وهي تنحدر من أسرة فقيرة وتعاني من أمراض السكر والضغط وعدم النوم.. وكانت إيمان قد تعرضت لجلطة دخلت بموجبها المستشفى. يذكر أن الدكتور الهندي المعالج اتصل بوزير خارجية بلاده للموافقة على تلقيها العلاج في الهند.