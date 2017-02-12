لوكا توني يتعرض لحادث هجوم على سيارته

روما ــ د ب أ | Sunday, 12 February 2017 - 13:39 pm

كشف المهاجم الإيطالي الدولي السابق لوكا توني عن تعرضه لحادث هجوم على سيارته مؤخرا.

وأبدى توني حزنه لعدم توافر الحماية اللازمة من قبل الشرطة خلال حادث الاعتداء على سيارته بينما كان يتجه هو ورئيس نادي فيرونا ماوريسيو سيتي لحضور مباراة الفريق أمام افيلينو في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وأشار توني الذي قضى السنوات الثلاثة الأخيرة في فيرونا إلى أن سيارته تم مهاجمتها من قبل 15 شخصا مما أدى إلى تحطيم إحدى النوافذ.

وانتهت المباراة التي جرت على استاديو بارتينيو بخسارة فيرونا بهدفين نظيفين، فيما أعرب توني المهاجم السابق لبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي عن حزنه من هذا الحادث المفاجئ والمزعج.

وقال توني لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" "تم محاصرتنا من قبل 15 شخصا، الشيء المؤسف هو أن هناك نقطة شرطة تبعد 20 مترا عنا لكنهم لم يفعلوا أي شيء".

وأضاف "بفضل السائق، وهو صديق لي نجحنا في الابتعاد عن الأشخاص المحاصرين لنا.. كرة القدم رياضة للاحتفال، ما حدث أمر مؤسف".