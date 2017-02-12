من دكة الاحتياط.. روني يتصدر الأثرياء

حسن أبوزينب | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

مع اقتراب بدء العد التنازلي إلى نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي، فإن القضية المطروحة الآن هي الأجور التي تدفعها الأندية حتى التي تتجه إلى هاوية الهبوط للاعبيها، ولكن الذي يستوقف ويثير الانتباه أن ثلاثة أندية وضعتها نتائجها الكارثية في قاع الترتيب تدفع 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً لكل لاعب من لاعبيها الكبار أغلى الأجور.

المحلل الرياضي لصحيفة Daily mail أجرى دراسة للأجور التي تدفع من قبل 20 نادياً في الدوري الإنجليزي، الدراسة أكدت أن مهاجم مانشستر يونايتد واين روني يتصدر قائمة أغلى الأجور، حيث يتلقى 300 ألف جنيه أسبوعياً، فيما يتلقى المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي، المحترف لنادي كريستال بالاس، الذي يقبع في المركز 12 من الترتيب 120 ألف جنيه ـ الغريب أن روني يستلم هذه المبالغ الكبيرة على الرغم من أنه أصبح زبوناً دائماً لدكة الاحتياط في أولد ترافورد، فهو دون شك أكثر الذين خدموا مانشستر يونايتد، بل كان محتكراً لصدارة الهدافين ردحاً من الزمان بولاء منقطع النظير، مهاجماً فذاً وقائداً لا يشق له غبار، ولكن كل هذا لم يقنع جوزيه مورينيو بتركه في دكة الاحتياط معظم هذا الموسم بعد أن اختطف منه الأضواء والدور العمــلاق السويــدي إبراهيموفيتش.

فيما لم يتم استدعاء روني حتى لمواصلة دوره كقائد للفريق سوى 9 مرات في آخر 12 مبـاراة شارك فيها.

الحقيقــة ومــع بداية الموسم فإن خطر الهبوط لم يكن وارداً لنادي كريستال بلاس، ولكن الأهداف التسعة التي أحرزها بينتيكي لم تكن كافية للصعود بالنادي لمركز أكثر من المركز التاسع عشر.

من المؤكد أن النادي يخطط للصعود أعلى، ولكن الراتب الممنوح لبينتيكي ليس مبرراً ومتماشياً مع مركز النادي في الترتيب.. أندية ليستر سيتي وميدلزبرة أيضاً متهمة بدفع أجور كبيرة للاعبيها، حيث يحصل كل من ألفارو بيريدو، وجيمي قاري على 100 ألف جنيه أسبوعياً، ليحتل الناديان المركز الثامن في قائمة المرتبات والأجور العالية، على الرغم من احتلالهما المركزين 15 و16 في ترتيب الدوري.

وفيما يتعلق بنادي هال سيتي فقد ابتعد ثلاثة مراكز عن منطقة القاع مع الانطلاقة الضعيفة في بداية عام 2017 على الرغم من أن أعلى راتب لا يتجاوز سقف الـ32 ألف جنيه أسبوعياً.

وكما هو واضح من هذه الإحصائية ومتوقع فإن الأندية التي تطارد لقب دوري الأبطال هي التي تدفع أكثر للاعبين. حيث يتصدر القائمة مانشستر يونايتد يليه أندية مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، حيث تدفع أفضل الأجور لسيرجيو أجويرو وفابريجاس وفيليب كوثينو.