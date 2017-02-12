نجوم في صراع مع المجهول

تقرير ـ محمود وهبي | Sunday, 12 February 2017 - 00:00 am

انشغلت الصحف الأوروبية في الأيام القليلة الماضية بالحديث عن مستقبل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي أصبح قريباً من مغادرة حسابات المدرب بيب جوارديولا بعد 6 مواسم مع مانشستر سيتي، حيث دخل هداف السيتيزنز في المجهول بعد التراجع الحاد في مستواه في الفترة الماضية. واختارت كرة القدم أن تكتب سيناريوهات شبيهة لمجموعة من النجوم في أعرق أندية القارة العجوز، والذين وصلوا إلى أنديتهم بصفقات ضخمة دون أن ينجحوا في طبع بصمة النجاح، ليتجهوا نحو منعطف صعبٍ في مسيرتهم الكروية وبحثهم عن استعادة النجومية.



كلاوديو برافو ـ مانشستر سيتي

قرر المدرب بيب جوارديولا استبعاد حارس المنتخب الإنجليزي الأول جو هارت عن صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل، واستقدم الحارس التشيلي كلاوديو برافو في محاولة لتحسين صورة الفريق في هذا المركز، لكن برافو تحوّل إلى أحد أضعف الحلقات في تشكيلة السيتي، علماً أنّه كلّف خزائن النادي مبلغ 18 مليون يورو. واستقبل برافو 25 هدفاً في 19 مباراة شارك فيها في الدوري الإنجليزي، وحافظ على شباكه في 4 من هذه المباريات فقط، ليحتل المركز 12 من هذه الناحية بين حراس البريميير ليغ. وتصدّى هارت لـ 31 تسديدة خلال مشاركاته الـ 19 مع السيتي في الموسم الحالي، وهو رقم يقل عن الأرقام التي حققها 21 حارس آخر في إنجلترا.



ماريو جوتزة ـ بروسيا دورتموند

قاد ماريو جوتزة المنتخب الألماني نحو الفوز بالنسخة الأخيرة لكأس العالم بعدما سجل هدف الفوز في المباراة النهائية في الشباك الأرجنتينية، لكنه أمضى مرحلة من الانحدار بعد ذلك على صعيد تجربته مع بايرن ميونخ. وفي محاولة لإعادة اكتشاف نفسه، عاد جوتزة في الصيف الماضي إلى بيته الأول مع انتقاله إلى دورتموند بقيمة 27 مليون يورو، لكنه لم ينجح في تقديم إضافة كبيرة لفريقه الجديد، حيث شارك في 11 مباراة فقط، وقد تم استبداله في 5 منها، دون أن يتمكن من تسجيل أكثر من هدف وحيد.



مهدي بن عطية ـ يوفنتوس

انتقل قائد المنتخب المغربي مهدي بن عطية في الصيف الماضي من بايرن ميونيخ إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة بعد تعاقد النادي البافاري مع المدافع الألماني الدولي ماتس هوملز، لكنه لم ينجح في طبع بصمة حقيقية مع نادي السيدة العجوز بسبب الإصابات ووجود مجموعة من الأسماء المميزة في الخط الدفاعي لليوفي. وتواجد ابن عطية في قائمة يوفنتوس 14 مرة في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، لكنه شارك في 7 مباريات فقط واستبدل في 3 منها. وكشفت الصحف الألمانية قبل أيام عن عدم رغبة بايرن ميونخ في استعادة ابن عطية عند انتهاء فترة إعارته في شهر يونيو المقبل، علماً أنّه انتقل إلى البايرن في صيف العام 2014 بصفقة وصلت إلى 28 مليون يورو.



أنطوني مارسيال ـ مانشستر يونايتد

يحتل المهاجم الفرنسي الشاب أنطوني مارسيال المركز الثالث في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ نادي مانشستر يونايتد، حيث انتقل من موناكو إلى ملعب أولد ترافورد عام 2015 بصفقة كلفت الشياطين الحمر مبلغ 50 مليون يورو، لكنه تحوّل في الموسم الحالي إلى لاعب ثانوي مع اعتماد المدرب جوزيه مورينيو على الثلاثي زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس راشفورد وواين روني في الخط الأمامي. ولعب مارسيال مباراة كاملة وحيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث شارك في 13 مباراة، 4 منها كإحتياطي، كما تم استبداله في 8 مناسبات، ليتوقف رصيده التهديفي عند هدفين فقط.



لوكاس دينيي ـ برشلونة

تعاقد برشلونة في الصيف الماضي مع الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس دينيي بعدما أمضى موسماً أخيراً مميزاً مع نادي روما في إيطاليا، حيث تواجد اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في تشكيلة روما الأساسية في 32 من المباريات التي لعبها الفريق في الدوري الإيطالي بموسمه الماضي، لكنه لم ينجح في نقل تألقه إلى ملعب الكامب نو في ظل اعتماد المدرب لويس إنريكيه على خوردي ألبا في خانة الظهير الأيسر. ولعب دينيي كأساسي في 9 من مباريات برشلونة في الدوري الإسباني، كما تواجد على دكة البدلاء في 10 مباريات أخرى، دون أن يستخدمه إنريكيه كبديل سوى مرة واحدة فقط.



إيسكو ـ ريال مدريد

يستمر الحديث في كواليس ريال مدريد عن مستقبل مجموعة من اللاعبين المحتمل رحيلهم عن الفريق الملكي في الصيف المقبل، ومن بينهم النجم الإسباني إيسكو الذي لا يحظى بأهمية بالغة في حسابات المدرب زيدان. ولعب إيسكو مباراتين كاملتين فقط في الليجا الإسبانية هذا الموسم، حيث شارك كأساسي في 9 مباريات لكنه استُبدِل في 7 منها، كما تم استخدامه كورقة بديلة في 6 مباريات. ولعب إيسكو 67 دقيقة فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فهو تواجد في قائمة الريال في 5 من المباريات الأوروبية، لكنه شارك في مباراة وحيدة فقط.



خاميز رودريجيز ـ ريال مدريد

يتواجد النجم الكولومبي خاميز رودريجيز في قائمة اللاعبين الذين لا يمتلكون مستقبلاً مضموناً مع ريال مدريد، وذلك بسبب مجموعة من الأسباب وعلى رأسها انخفاض مستواه وتراجع مشاركاته مع الفريق لعوامل فنية، بالإضافة إلى الإصابات التي أبعدته عن الفريق لأيامٍ طويلة. وكان رودريجيز قد انتقل من موناكو إلى ريال مدريد بقيمة 75 مليون يورو عام 2014، لكنه أصبح محط اهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية التي تحاول الاستفادة من وضعيته الحالية مع الريال لمحاولة الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل. وتواجد اللاعب الكولومبي على أرض الملعب لـ 421 دقيقة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث شارك في 9 مباريات فقط (5 منها كبديل) وسجل هدفاً وحيداً.



لوكاس بيريز ـ آرسنال

تعاقدت إدارة نادي آرسنال في الصيف الماضي مع المهاجم الإسباني لوكاس بيريز في محاولة لتدعيم الخطوط الأمامية في الفريق، وأنفقت 20 مليون يورو للتعاقد معه بعد تألقه الملفت مع ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني بموسمه الأخير الذي شهد تسجيله لـ 17 هدفا. وبعد انتهاء القسم الأول من موسمه الأول مع آرسنال، توقف رصيد بيريز عند هدف وحيد سجله في 9 مباريات شارك فيها مع النادي اللندني، علماً أنّه لعب كأساسي فقط في اثنتين من مباريات آرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



سيرجيو أجويرو ـ مانشستر سيتي

بدأ سيرجيو أجويرو موسمه الحالي بطريقة نارية وزار شباك الأندية الإنجليزية ليؤكّد رغبته في المنافسة على لقب هداف الدوري، قبل أن يدخل مؤخراً في منعطف مفاجئ وضعه في المركز السابع في ترتيب الهدافين بعدما توقف رصيده عند 11 هدفا، علماً أنه سجل هدفه الأخير في الدوري الإنجليزي قبل أكثر من شهر خلال مواجهة مع بيرنلي في 2 يناير الماضي. وجلس أجويرو على دكة البدلاء في المواجهتين الأخيرتين للسيتي، حيث قرر المدرب جوارديولا منح مركز المهاجم الأساسي للوافد البرازيلي الجديد جابرييل خيسوس، الأمر الذي شغل الصحف الإنجليزية بمسألة اقتراب انتهاء مسيرة النجم الأرجنتيني مع السيتيزنز عند نهاية الموسم الحالي.



ريناتو سانشيس ـ بايرن ميونيخ

نجح بايرن ميونيخ في التعاقد مع النجم البرتغالي الشاب ريناتو سانشيس في الصيف الماضي في صفقة وصفتها الصحف الأوروبية بالصفقة الرابحة، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في نهائيات كأس الأمم الأوروبية الماضية وفوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد في النهائيات، قبل حصوله على جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب شاب في العالم. ولم ينجح سانشيس حتى الآن بحجز مقعد أساسي في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي الذي يعتمد بشكل دائم على الثلاثي ألونسو وألكانتارا وفيدال في خط الوسط، ليكتفي سانشيس بالتواجد على أرض الملعب لـ 364 دقيقة فقط من بداية موسم البوندسليجا الحالي، علماً أنّه تواجد في التشكيلة البافارية الأساسية في 4 مباريات فقط.