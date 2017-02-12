فيدال سيغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم

برشلونة - أ ف ب | Sunday, 12 February 2017 - 14:07 pm

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن ظهيره أليكس فيدال الذي تعرض لإصابة بالغة السبت في كاحله الايمن خلال المباراة ضد الافيس، سيغيب خمسة اشهر ولن يتمكن من اكمال الموسم.





وكان فيدال (27 عاما) تعرض لاصابة بالغة في الكاحل الايمن قبيل نهاية المباراة التي فاز فيها فريقه 6-صفر، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري، وذلك بعد تدخل من لاعب الافيس الفرنسي الشاب تيو هرنانديز الذي اعتذر بعد اللقاء عن الخطأ الذي ارتكبه.





وقال برشلونة في بيان ليل السبت الاحد ان فيدال: "نقل الى مستشفى في فيكتوريا وتأكد تعرضه لخلع في الكاحل الايمن يتطلب جراحة ترميمية"، موضحا ان "فترة غيابه المقدرة ستكون لزهاء خمسة اشهر".





ويعني انتهاء موسم فيدال، غيابه عن محاولة برشلونة تحقيق الثلاثية هذا الموسم، اذ يحتل النادي المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف ريال مدريد، وتأهل الى نهائي الكأس، وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وتأتي إصابة اللاعب السابق لنادي اشبيلية، بعد استعادة مستواه وظهوره بشكل مكثف في تشكيلة مدرب برشلونة لويس انريكي.





وكان انريكي قال بعد المباراة: "من الطبيعي انها بالغة (الاصابة) لكن يجب ان ننتظر ما سيقوله الاطباء. من الواضح انها ليست جيدة".





اما زميل فيدال الكرواتي ايفان راكيتيتش فاعرب بعد المباراة عن استيائه من الاصابة، آملا "الا تكون بالسوء الذي ظهرت عليه".



مضيفا: "صدمت (بالاصابة). آمل في ان يعود في وقت قريب لانه شاب رائع وكان يلعب بشكل ممتاز".





واصيب اللاعب في الدقائق الاخيرة من المباراة عندما كانت النتيحة 6-صفر للنادي الكاتالوني حامل اللقب، اذ بقي كاحله عالقا في الارض بعد تدخل هرنانديز (19 عاما).





وقال الاخير في تصريحات بعد المباراة: "اطلب منه (فيدال) السماح. اردت الكرة لكن قدمه كانت مرتكزة على الارض"،علما ان اللقطات التلفزيونية اظهرت كاحل فيدال ملتويا بشكل رهيب اثر الصدمة.





وخرج فيدال من الملعب، ولم يتمكن انريكي من استبداله بعد أن أجرى التبديلات الثلاثة.