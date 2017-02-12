500 ريال لذهبية القادسية والأهلي في كأس الملك

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 14:08 pm

حددت إدارة نادي القادسية اسعار تذاكر مباراة الفريق أمام نظيره الأهلي غداً الاثنين في الدور ثمن النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين ، وستكون الدرجة العادية بـ 40 ريالاً والدرجة الممتارة 300 ريال الدرجة الذهبية 500 ريال.



وكان بيع التذاكر قد بدأ فعلياً منذ أمس السبت وسيستمر حتى مساء اليوم الأحد في نقاط البيع كما سيتواصل يوم المباراة في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.



وتم تحديد أماكن بيع التذاكر على النحو التالي :

مقر القادسية .. صباحاً من الساعة 10 إلى 2 ظهراً، ومن الساعة 5 إلى 9 مساءاً.

فندق جراند ماربيا الخبر الشمالية.

متجر أوف سايد شارع الملك فهد.

المتجر الوطني مجمع الجلاريا.

المتجر الوطني مجمع الراشد مول.

ماربيا للوحدات السكنية جي الفيصلية.

متجر اوفسايد حي المزروعية.

المتجر الوطني كورنيش الدمام مقابل توي تاون.

وكان الفريقان تأهلا لدور الـ 16 على حساب كل من الصفا والشعلة، فيما حقق القادسية التفوق على الصفا برباعية نظيفة.