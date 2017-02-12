العابد يعود لتدريبات الهلال

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 13:49 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته صباح اليوم استعداداً لمباراة أمام الخليج في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين والمقرر لها الخميس المقبل .



وركز المدير الفني للفريق الارجنتيني رامون دياز خلال تدرب اليوم على الجوانب الفنية من خلال تطبيق تدريبات بناء الهجمة من الخلف والإنهاء بشكل سليم ، وعمد دياز كذلك على تطبيق تدريبات مخصصة للمدافعين والمهاجمين والتصويب على المرمى.



وشهد المران مشاركة مشاركة اللاعب نواف العابد الذي أنهى برنامجه التأهيلي.