الأهلي يلتقي القادسية في مواجهة رد الأعتبار والدفاع عن اللقب

واس ــ الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 14:49 pm

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين غداً الأثنين مواجهة قوية في طريقه للدفاع عن لقبه عندما يلتقي نظيره القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.



ومن المتوقع أن يكون اللقاء قوياً وتنافسياً خاصة وأن الفريقان التقيا الأسبوع الماضي ضمن منافسات دوري جميل وانتهى اللقاء لمصلحة القادسية 4 / 1.



ويسعى الأهلي لرد اعتباره ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه ، وفي المقابل يأمل القادسية أن يواصل نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة بقيادة مدربه "البرازيلي "أنجوس، وتحقيق الفوز للوصول إلى دور الثمانية ، ووصل القادسية لهذا الدور بفوزه على الصفا في دور الـ32 ( 4 ـ 0 )،فيما تغلب الأهلي على الشعلة(2 ـ 1).