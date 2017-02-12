تعادل ملقة مع فياريال في الدوري الإسباني

مدريد - د ب أ | Sunday, 12 February 2017 - 16:00 pm

خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة فياريال مع ضيفه ملقة اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتقدم المهاجم البرازيلي شارليز دياز بهدف لملقة في الدقيقة 14 بمساعدة روبرتو روزاليس.





وأدرك برونو سوريانو التعادل لفياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 63.





وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط الإيطالي روبرتو سوريانو في الدقيقة 72.





ورفع فياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس مقابل 23 نقطة لملقة في المركز الرابع عشر.