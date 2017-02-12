كاباييرو يحذر سيتي من الثقة الزائدة أمام بورنموث

لندن - رويترز | Sunday, 12 February 2017 - 18:17 pm

حذر ويلي كاباييرو حارس مرمى مانشستر سيتي من التراخي عند مواجهة بورنموث غداً الإثنين حيث يسعى فريقه للفوز والعودة للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وابتعد سيتي عن المراكز الأربعة الأولى بعد نتائج أمس السبت عندما تقدم ارسنال وليفربول عليه في الترتيب بفضل فوزهما أمس لكن سيتي يعد المرشح للفوز على ملعب بورنموث بالنظر للنتائج المتباينة بين الفريقين.





ويدخل فريق بيب جوارديولا المباراة مدعوما بثلاثة انتصارات متتالية وتسجيل تسعة أهداف بينما لم يفز بورنموث في العام الحالي.





وقال كاباييرو لموقع النادي على الإنترنت: "سيكون من الرائع مواصلة تسجيل هذا العدد من الأهداف وبنفس الأداء الذي نظهره مؤخراً ، لكننا ندرك صعوبة ذلك. سنلعب خارج أرضنا وبورنموث يخوض المباراة بعد ثلاث أو أربع هزائم ، سيقدمون مباراة قوية وسيقاتلون لأنهم يدركون أن الخسارة ستفرض عليهم خوض معركة للنجاة من الهبوط في الدوري، يجب الحذر والتركيز على ما يجب فعله".





ويأمل كاباييرو في الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية التي عاد اليها في اخر ثلاث مباريات على حساب كلاوديو برافو.





ويتنافس الحارسان على المشاركة هذا الموسم في التشكيلة الأساسية بعد رحيل جو هارت حارس منتخب إنجلترا إلى تورينو الإيطالي على سبيل الإعارة.





وكان برافو الخيار الأساسي للفريق قبل استبعاده بسبب تراجع مستواه الشهر الماضي.





ورد جوارديولا على سؤال بشأن أي من الحارسين سيخوض المباراة قائلا إنه لن يخبر لاعبيه بالتشكيلة حتى يوم المباراة.