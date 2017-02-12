تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

لندن - د ب أ | Sunday, 12 February 2017 - 18:32 pm

أهدر فريق تشيلسي نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل 1 / 1 أمام مضيفه بيرنلي، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله بيدرو رودريجيزي في الدقيقة السابعة، وتعادل روبي برادي لبيرنلي في الدقيقة 24.





ورفع تشيلسي رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب بفارق عشر نقاط عن ملاحقه توتنهام، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.





يشار إلى أن هذا التعادل هو الثالث لتشيلسي هذا الموسم مقابل الفوز في 19 مباراة والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل هو الثالث لبيرنلي هذا الموسم، مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في .13