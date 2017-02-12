عبدالله بن مساعد يكلف عادل عسيري بإدارة مكتب الرياض

الرياض - الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 18:33 pm

أصدر الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قراراً يقضي بتكليف عادل بن سبران عسيري مديراً لمكتب الهيئة العامة في منطقة الرياض.



ويحمل عسيري البكالوريوس في التربية البدنية من جامعة الملك سعود، بالإضافة لخبرة ميدانية من خلال عمله كمدير لإدارة البرامج الشبابية بوكالة شؤون الرياضة، وعضو في اللجنة الدائمة للفعاليات والمهرجانات بأمارة الرياض، إلى جانب عدد من الدورات التأهيلية في التنظيم الإداري وإدارة المنشآت الرياضية.