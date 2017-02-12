بيل يعود لتدريبات ريال مدريد بعد غياب طويل

برشلونة - رويترز | Sunday, 12 February 2017 - 19:12 pm

اقترب جاريث بيل صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ ريال مدريد من العودة لمباريات الفريق بعد أن أعلن متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الأحد أن اللاعب أكمل أول تدريب بعد تعافيه من جراحة في الكاحل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.



وخضع اللاعب الويلزي الدولي للجراحة بعد إصابة قوية في الكاحل في فوز فريقه 2-1 على سبورتنج لشبونة في دوري أبطال اوروبا يوم 22 نوفمبر.

وهذه هي أطول فترة غياب للاعب عن ريال مدريد منذ انضمامه في 2013.



وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن اللاعب لن يكون جاهزا لمباراة يوم الأربعاء ضد نابولي في ذهاب دور الستة عشر في دوري الأبطال.



وربما تكون عودته في مواجهة اسبانيول يوم السبت المقبل أو عند زيارة بلنسية يوم 22 فبراير شباط الحالي.



ووقع بيل الذي انضم لريال مدريد قادما من توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو (106.4 مليون دولار) وهي صفقة قياسية في ذلك الوقت على عقد جديد مع بطل اوروبا 11 مرة في نوفمبر ليستمر مع الفريق حتى 2022.



وسجل اللاعب سبعة أهداف في كافة البطولات هذا الموسم.