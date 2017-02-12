وسط أجواءٍ ماطرة.. القادسية يعد العدة من جديد للأهلي

الخبر - الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 20:02 pm

وسط أجواء ماطرة، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الأخيرة مساء اليوم الأحد استعداداً للقاء الأهلي غداً في كأس خادم الحرمين الشريفين بقيادة البرازيلي أنجوس المدير الفني للفريق على الملعب الرئيسي بالنادي بعد أيام من لقاء الفريقين في الدوري والذي فاز فيه القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.



واحتوت التدريبات على اجتماع فني قبل التدريب مع اللاعبين، تلا ذلك تمارين الإحماء والتسخين ومران ترفيهي خفيف ومنوع بمشاركة جميع اللاعبين قبل أن تختتم التدريبات بالتدريب على الركلات الحرة المباشرة وركلات الترجيح.



بعد ذلك انتظم اللاعبون المختارون في المعسكر الخاص بالمباراة في أحد فنادق الخبر بعد نهاية التدريب.