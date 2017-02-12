بهدفيه في مرمى الباطن.. بانقورا يقفز بالرائد للمركز السادس

الرياض - الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 19:30 pm

تغلب فريق الرئد على ضيفه الباطن مساء اليوم الأحد، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتقدم الرئد عن طريق لاعبه الفرنسي إسماعيل بانغورا عند الدقيقة 13، وقبل نهاية الشوط الأول استطاع اللاعب نفسه من تسجيل هدف تعزيز النتيجة لفريق الرائد عند الدقيقة 38، ليعلن حكم المبارة نهاية الشوط الأول بتقدم الرئد بهدفين دون رد.



وفي الشوط الثاني، استمر تقدم الرائد بهدفين حتى الدقيقة 89 التي قلص فيها لاعب الباطن جوناثان بينتيس تسجل هدف الباطن الوحيد، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز فريق الرائد بنتيجة 2/1.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد للنقطة الـ22 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة الـ19 في المركز العاشر.