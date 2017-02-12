إدارة الاتفاق تجدد الثقة بمدرب الفريق جاريدو

الدمام - الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 20:40 pm

جددت إدارة الاتفاق الثقة بمدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس جاريدو، وذلك في اجتماع رئيس النادي خالد الدبل بالمدرب واللاعبين بحضور نائب الرئيس حاتم المسحل.



وكان الدبل قد اجتمع باللاعبين والمدرب على حدة في تدريب اليوم الأحد، والذي جاء في أعقاب تعادل الفريق يوم أمس الأول مع الفتح بنتيجة 2- 2.



وأثنى الدبل في اجتماعه باللاعبين على مستواهم وروحهم التي أظهروها خلال المباراة لاسيما في الشوط الثاني، مشدداً على أن النتيجة التي انتهت إليها لم تكن تعبر عما قدمه الفريق.



وأكد رئيس الاتفاق للاعبي فريقه، بأن إدارة النادي تثق في عمل المدرب جاريدو على الرغم من سوء الطالع الذي رافق الفريق في مبارياته الأخيرة، داعياً إياهم للتفاعل معه بالانضباط والمستويات في التدريبات والروح الدافعة لتحقيق الفوز في مباراة الوحدة المقبلة.



وكان الدبل قد ناقش المدرب حول وضع الفريق بشكل عام وفي تفاصيل مباراة الفتح الماضية، وانتهى معه إلى حتمية العمل مع الجهازين الإداري والفني واللاعبين إلى معالجة كل الأمور قبل مواجهة الوحدة المقبلة.



وكان تدريب اليوم قد شهد عودة المهاجم البوليفي ياسماني دوك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الباطن، في الوقت الذي خضع فيه المهاجم هزاع الهزاع للعلاج بعد تعرضه لكدمة في قدمه أمام الفتح، في حين واصل لاعب الوسط حسن الحبيب العلاج من الآلام التي يعاني منها في أسفل الظهر.