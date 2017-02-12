ليستر سيتي في خطر حقيقي بعد الخسارة أمام سوانزي

سوانسي - رويترز | Sunday, 12 February 2017 - 21:12 pm

بات ليستر سيتي حامل اللقب في خطر حقيقي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته أمام سوانزي سيتي الذي تقدم على منافسه بفارق ثلاث نقاط في صراع الهروب من الهبوط.



وبقي ليستر متقدماً بنقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط بعدما أخفق في تحقيق أي فوز في 15 مباراة خارج أرضه بالدوري منذ أواخر أبريل الماضي، كما أنه لم يسجل في ست مباريات بالدوري في 2017.



وتأخر ليستر بهدف سجله المدافع ألفي ماوسون بالدقيقة 37.



وأضاف السويدي مارتن أولسون الظهير الأيسر لسوانزي هدفه الأول مع الفريق الويلزي قبل نهاية الشوط الأول.



يذكر أن لدى ليستر 21 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز 17 بينما تقدم سوانزي للمركز 15 برصيد 24 نقطة.