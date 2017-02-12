لاعبو النصر يحتفلون بالجهاز الفني

الرياض - الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 21:16 pm

أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد نهاية التدريب، احتفالية للجهاز الفني بعد اكتمال جميع أفراده، وكان اللاعب عبدالله محمد قد تسلم من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قبل بداية التدريب جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والوحدة، وذلك بحسب تصويت جماهير النصر عبر حساب نادي النصر الرسمي في تويتر والمقدمة من تطبيق النصر.



وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق النصراوي تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله )، استعدادا لمباراته القادمة أمام الأهلي والتي تجمع الفريقين مساء الجمعة بجدة، وجاءت البداية باجتماع للمدرب باتريس كارتيرون مع اللاعبين بين من خلاله برنامجه للأيام القادمة، تلا ذلك تمارين لياقية اشتملت على الجري حول الملعب وتمارين تقوية، قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين طبقوا عدد من الجمل التكتيكية التي تعتمد على التمريرات البينية واللعب في المساحات الضيقة تارة وفتح اللعب تارة أخرى، بعدها طلب من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الوحدة التوجه لأداء تمارين إطالة وتوجهوا بعدها للجاكوزي والسونا في حين أكمل بقية اللاعبين التدريب بمناورة على نصف الملعب.





من جانب آخر شارك في التدريبات إبراهيم غالب في حين اكتفى برونو وإيالا بتدريبات لياقية.