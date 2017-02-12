في الأهلي.. وجبة عشاء ودعم شرفي قبل القادسية

الدمام - الرياضية | Sunday, 12 February 2017 - 21:12 pm

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كريستيان جروس المدير الفني للفريق، استعداداته لمباراة دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام مستضيفه القادسية يوم غدٍ الإثنين، حيث اطمأن جروس على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، قبل أن يختتم المران بتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة والمتحركة.



وكان تدريب الفريق الأخير على ملعب الأمير سعود بن جلوي، قد شهد متابعة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالله عضو شرف النادي، والتقى باللاعبين بحضور أحمد المرزوقي رئيس النادي وطالبهم بتحقيق الفوز والتأهل وتصحيح الأخطاء التي حدثت في المباراة الماضية وعودة الانتصارات وإسعاد الجماهير، مؤكداً ثقته بالجميع وبالإمكانات التي يملكها الفريق، وتناول الأمير وجبة العشاء مع عناصر الفريق والأجهزة الفنية والإدارية عقب التدريبات بمقر بعثة الفريق بمدينة الدمام.