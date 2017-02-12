100 فرصة استثمارية

سلطان العتيبي | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am

واكبت قرية الباحة التراثية في مهرجان الجنادرية رؤية المملكة 2030، عبر عرض 100 فرصة استثمارية في ركن الإرشاد السياحي، الذي يبرز ما تملكه منطقة الباحة من مقومات بيئية طبيعية، جعلت منها وجهة سياحية مهمة، ويزيدها اهتمام إمارة وأمانة المنطقة تألقاً في هذا الجانب، عبر تنفيذ عددٍ من النشاطات والفعاليات المتنوعة المتضمنة منتجات سياحية، وفعاليات تراثية.

وخصصت قرية الباحة بالجنادرية ركن الإرشاد السياحي للتعريف بتلك المقومات، لتمكّن زوارها من الاطلاع على إمكانيات المنطقة السياحية، والعمل المبذول في هذا الصدد، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المواقع السياحية والأثرية والطبيعة الطوبوغرافية بالباحة.