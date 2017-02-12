أكد جابر الشهري، المشرف على كرة قدم الصالات في نادي الهلال، أن اللعبة قُتلت بسبب كثرة تدخلات أشخاص كانوا دخلاء عليها، وإلزام الأندية بلوائح كثيرة، وهي مازالت في عامها الأول ـ على حد قوله، مشدداً في حديثه لـ"الرياضية" على