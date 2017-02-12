زفة العروس.. تقاليد خالدة
سلطان العتيبي | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am
حظي عرض زفة العروس الجيزانية والفرسانية قديماً، في بيت جازان بالجنادرية 31، بإقبال أكثر من 10 آلاف زائرة، جذبتهن طقوس الزفة الجيزانية التي تمثّل عادات وتقاليد المجتمع الجازاني في مثل هذه الاحتفالات .
وأوضحت فاطمة عطيف رئيسة الوفد النسائي لمنطقة جازان، أن الركن الجازاني يستقبل زواره من العائلات بالفل البلدي والبعيثران وكلمات الترحيب الساحلي والجبلي التي يرددها سكان المنطقة أثناء استقبالهم للضيوف، مصطحبين الزهور العطرية وزهور النرجس والشمطري. ويصور الركن الفرساني زفة العروس بارتدائها الثوب الخاص بليلة الزفاف، وتزينها بالحلي وعقود الفل البلدي والكادي.