“اليولة” و”الرزفة”.. تراث إماراتي يجذب الزوار

سلطان العتيبي | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am

تحت إشراف هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة يشهد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة إقبالا كبيرا من قبل زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، ويحظى جناح الإمارات بشعبية بين أوساط مرتادي المهرجان حيث نالت الألوان الشعبية التراثية إعجاب زوار الجنادرية منذ اليوم الأول.



الإقبال أسعدنا

أبدى سعيد الكعبي رئيس جناح الإمارات في الجنادرية سعادته الكبيرة بعد الإقبال الجماهيري الــذي يلقــاه جنـاح الإمارات من قبل زوار المهرجان، وقال في حديثه لـ"الرياضية": "توافد الجمهور كبير والمهرجان أكبر والجنادرية لها صيت عال في المنطقة، نحن نشارك للعام الرابع على التوالي والجماهير بـالآلاف".



حضورهم دافع

وزاد الكعبي بأن التفاعل الذي يشهده الجناح من قبل الجماهير مع فعالياتهم يعد دافعاً لهم في الجناح لتقديم الأفضل والمميز بما يعكس الروح الإماراتية على مدى تاريخها خاصةً أن تاريخ الإمارات زاخرٌ بما صنعه إنسانها.



فعالياتنا متنوعة

وأضاف نحن في جناح الإمارات لدينا فعاليات متنوعة بين الثقافية والتراثية تمثل مختلف الفئات التراثية في الدولة، لدينا الجانب البحري بمجموعة من الحرفيين يمارسون بعض الحرف البحرية التي تشتهر بها الإمارات، والفعاليات البحرية الإماراتية تضم عروضاً حية للبحارة، واستعراض كيفية صناعة شباك الصيد وفن "الجلافة" وتمليح الأسماك، وفلق محار اللؤلؤ وأهازيج أهل البحر، أيضا لدينا البيئة الزراعية الإماراتية ولدينا أيضا حرفيون خاصة وأن الإمارات تشتهر بزراعة النخيل ولديها 40 مليون نخلة، ولدينا أيضا البيئة البدوية كالصقارين وبيت الشعر.



الفولكلور جذب الجمهور

وقدم جناح الإمارات عروضًـــا للفولكلـــور الإماراتي علـى مسرح الاتحاد في الجنادرية مثل "اليولة" و"الرزفة" و"الحربية"، والتي حازت كثيراً علـى استحسان الجماهيـــر المتواجــدة واستطاع الجناح الإماراتي التعبير عن موروث الدولة بما يحمله من قيمة وأصالة إماراتية.