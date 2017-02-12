الأجانب تستهويهم اللوحات التشكيلية

سلطان العتيبي | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am

شارك فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران بمعرض للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي في قرية نجران التراثية ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31 إضافة إلى معرض للمجسمات النجرانية.

وأوضح علي ناشر آل كزمان مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، أن المعرض يحتوي على 70 لوحة تشكيلية و50 صورة فوتوغرافية مختارة من أعمال فناني وفنانات منطقة نجران التشكيليين والفوتوغرافيين، إضافةً إلى عدد من المجسمات التي تحكي الطراز المعماري الفريد الذي تتميز به المنطقة.

من جهة أخرى، تجاوز عدد زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة في يومه العاشر حاجز الـ 500 ألف زائر وزائرة، وقضوا منذ الساعة الرابعة وحتى الساعة 12 ليلا، أوقاتاً ممتعة ومفيدة، وعاشوا فيها لحظاتٍ مع الماضي الأصيل، واطلعوا على تراث المملكة وإرثها الغني والمتنوع.