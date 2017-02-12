السالم في جناح الخدمات الطبية

سلطان العتيبي | Monday, 13 February 2017 - 00:00 am

زار الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية عصر أمس الأول مقر جناح الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية (31) وكان في استقباله اللواء طبيب راشد بن محمد الدوسري مدير عام الإدارة والدكتور طبيب كمال النزاوي مساعد مدير عام الإدارة والمشرف على جناح الإدارة، والعقيد خالد عبدالله السلطان مدير إدارة العلاقات والإعلام، وقد تجول الدكتور السالم بين جنبات الجناح واستمع لشرح مفصل عن المدن الطبية التي لا تزال تحت الإنشاء والصروح الطبية التي تعمل على أرض الواقع وأثنى الدكتور السالم على الجهود التي قدمت وحرص على اللقاء بالعاملين في الجناح التي تختلف مهامهم من خدمات طبية وتوعوية تثقيفية للزوار.